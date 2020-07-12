تاور يشهد غدا توقيع اتفاق (القلد) بين النوبةوالبني عامر بحلفاالجديدة

يشهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورصديق تاور علي راس وفد من قيادات المركز الي جانب اعضاء وقيادات حكومة ولاية كسلا غدا بمحلية حلفا الجديدة التوقيع علي مراسم اتفاق وقف العدائيات (القلد) بين النوبة والبني عامر جراء الاحداث التي وقعت بين الطرفين ادت الي سقوط قتيل وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين

وفي هذا الاطار عقدت لجنة امن ولاية كسلا اجتماعا طارئا برئاسة والي كسلا المكلف بالانابة ارباب محمد الفضل ناقشت من خلاله ترتيبات الزيارة التي سيقف من خلالها علي كافة التدابير التي قامت بها الولاية والجهود لراب الصدع و حفظ الامن والعلاقات بين القبائل خاصة ماحدث في مدينة حلفا الجديدة التي تعتبر سودانا مصغرا وتضم كافة المكونات القبلية وتمثل مرتكزا للتعايش السلمي والانتاج من خلال المشاريع والمؤسسات الاقتصادية بالمحلية

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ودعا الوالي بالانابة للتنسيق بين كل المكونات المجتمعية بالمنطقة والاستفادة منها فيما يخدم المجتمع . وثمن سيادته متابعة المجلس لمثل هذه الاعمال لتهدئة الاحوال وصرف الناس الي مايهمهم وعدم الالتفات للاشكاليات والاغراض التي يبثها الذين لايريدون تحقيق الاستقرارا في المجتمع

وكانت لجنة الامن بحسب سونا، قد اطلعت علي مجمل الاوضع الامنية والجنائية بالولاية من خلال تقارير مقدمة من الاجهزة النظامية والعدلية خاصة الامن الاجتماعي والمجتمعي في ظل الظواهر المتعددة التي تشهدها الولاية الامر الذي يتطلب يقظة وعين ساهرة ، كما ناقشت اللجنة التدابير المتبعة لحماية المواطن والممتلكات وامن الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)