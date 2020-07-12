الضى :قرار بتكوين (٤) لجان إستشارية لتقديم توصيات لازالة التمكين

أصدر والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي قرارا بتكوين (٤) لجان إستشارية بغرض تبادل الخبرات وتجويد الاداء .وتختص اللجان بتقديم المقترحات والمبادرات والتوصيات لحكومة الولاية ، وتصبح هذه التوصيات ملزمة بعد اجازتها من حكومة الولاية ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارات ومحليات الولاية.

وتشمل التوصيات محاور ازالة آثار وممارسات وتمكين النظام البائد بالوزارات والمحليات وتبني مبادرات لتطوير الجهاز التنفيذي ورفع كفاءة لجان الخدمات والتغيير وبناء جهاز تعاوني كفؤ ومقتدر وابتكار وسائل لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وتنظيم الرقابة على السلع واقتراح خطط لتوزيع الوقود والغاز والخبز والسلع الاساسية وتبني مبادرات لاصحاح البيئة واستدامة النظافة ومعالجة وتدوير النفايات والانقاض وتطوير أنظمة الصرف الصحي وتطوير مصارف الامطار لتصبح مصارف دائمة ،وتوصيات لتنظيم الاستعداد المبكر للخريف وتتضمن المهام تبني مبادرات وتقديم مقترحات لتنظيم الاسواق ومواقف المواصلات وفتح الشوارع بالاضافة الي مقترحات لتطوير واصلاح وضبط وسائل تحصيل الايرادات ووضع الضوابط اللازمة لاوجه الصرف والنظم المالية والرقابية التي تضمن الشفافية والنزاهة.

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وسمى القرار على رأس كل لجنة منسق، وهم بحسب سونا: محمد ضياء الدين عبد الرحيم منسق لجنة الاصلاح والتثوير الاداري، التجاني حسين دفع السيد منسق لجنة التعاونيات ومعاش الناس ومراقبة الاسعار وتوزيع السلع فيما سمى القرار الطاهر حمد المجذوب منسقا للجنة اصحاح البيئة والنظافة وطوارئ الخريف وتنظيم الاسواق وفتح الشوارع ودكتور الهادي محمد إبراهيم منسقا للجنة تنظيم وتعظيم الايرادات

الجدير بالذكر ان اعضاء اللجان يعملون بصفة تطوعية .

ويعتبر منسقو اللجان الاربع بمثابة لجنة عليا تختار رئيسها وتجتمع مع الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)