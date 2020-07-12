(Global group) تعلن إستعدادها لتمويل مشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية

التاريخ: 12-يوليو-2020
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أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف دعمه ومساندته لكل طرح (Global group) ومبادرتها لتعزز جهود حكومة الولاية للنهوض بالخدمات.
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم وفد من مجموعة (Global group) العالمية لتمويل وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية برئاسة دكتور محمد المبارك سنهوري وأشار الوالي للجهود التي إتخذتها حكومة الولاية لخلق بئية استثمارية تواكب التغيير الذي شهدته البلاد ولفت للامكانيات التي تتمتع بها الولاية لتؤهلها لتكون قاطرة للإقتصاد الوطني ..
من جانبه أوضح سنهوري أن المجموعة تعمل في مجالات تمويل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالزراعة والبني التحتية والطاقة البديلة ..
وأكد الأستاذ مدني عبد الله الفكي عضو المجموعة بحسب سونا، أن زيارتهم للجزيرة تستهدف طرح رؤية لنهضة مشروع الجزيرة ودعم القطاع الصحي معلنا جاهزية المجموعة لتمويل مشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية اللصيقة به ..
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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