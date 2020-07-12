انطلاق امتحانات شهادة الاساس بجبل اولياء

قرع الاستاذ عماد الدين خضر المدير التنفيذي لمحلية جبل اولياء صباح اليوم بمدرسة الكلاكلة الوحدة الجديدة الاساسية بنين الجرس ايذانا بانطلاقة امتحانات شهادة الاساس للعام 2020 بالمحلية .

واكد الاستاذ عماد الدين خضر المدير التنفيذي لمحلية جبل اولياء اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية والصحية لبداية الامتحانات والتي يجلس لها (2751 )الف طالب وطالبه موزعين على(268 ) مركزا، تشمل (245 ) مركزا للقطاع الحكومي و (23 ) للخاص .

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وثمن سيادته دور لجان المقاومة والحرية والتغيير وشرطة امن المحلية تجاه المحافظة على الوضع الصحي في توفير الكمامات والمعقمات وتهيئة البيئة بالمدراس وتامين كافة الاحتياجات .

وقال ان المحلية وفرت كافة متطلبات الامتحانات والتي جاءت في ظروف صحية مختلفة جراء الوضع الصحي حيث تم تعقيم جميع المراكز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتوفير الكمامات والمعقمات للتلاميذ.

واكد العميد شرطة حقوقي دكتور محمد احمد الامين مدير شرطة محليه جبل اولياء مقرر لجنة تنسيق شوؤن امن المحلية بحسب سونا، اكد اكتمال كافة الاستعدادات الامنية لسير عملية الامتحانات وتأمينها بصورة جيدة وتامين الوضع الصحي للطلاب مشيدا بدور لجان المقاومة والحرية والتغيير ودورهم المتعاظم لانجاح الامتحانات متمنيا النجاح لكافة الطلاب والطالبات في امتحانات هذا العام .

على صعيد متصل اكد الاستاذ محمد المصطفي القرشي مدير التعليم بالمحلية اهتمام الادارة بتذليل كافة الصعاب لانجاح امتحانات شهادة الاساس متمنيا لكافة الطلاب الممتحنين النجاح والتفوق وان تكون المحلية ضمن قائمة الشرف داعيا لتضافر الجهود من اجل انجاح العام الدراسي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)