(17500)تلميذ وتلميذة يجلسون لإمتحانات الأساس ببحري

قام الأستاذ عبد المنعم عمر أحمد المدير التنفيذي لمحلية بحري صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من مراكز إمتحانات شهادة الأساس رافقه خلالها الأستاذ حسن محمد زين مدير تعليم مرحلة الأساس بالمحلية ولجنة أمن المحلية وذلك بغرض الإطمئنان على سير عملية الإمتحانات .

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وأوصى المدير التنفيذي بضرورة التباعد بين التلاميذ والعودة إلى منازلهم فور خروجهم من الإمتحان لضمان سلامتهم مبيناً أن المحلية لا تدخر جهداً في توفير كافة المعينات حتى تكتمل فترة الإمتحانات بسلام متمنياً التوفيق للممتحنين مشيرا إلى الطلاب يمثلون الجيل الواعد الذي يعتمد عليه في بناء الوطن مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المعلمون في الترتيب والتنسيق لإنجاح عملية الإمتحانات بالمحلية.

وأكد الأستاذ حسن محمد زين مدير مرحلة أساس محلية بحري بحسب سونا، على تهيئة مراكز إمتحانات الأساس بصورة مثلى مع مراعاة الإشتراطات الصحية والتباعد بين التلاميذ لضمان سلامتهم وذلك بالتنسيق مع المحلية والوزارة والمبادرات المجتمعية وأبان أن (17500) تلميذ وتلميذة يجلسون لإمتحانات مرحلة الأساس بالمحلية متوزعين بين (143) مركزاً بمختلف مناطق المحلية مشيراً إلى أن الإمتحانات يتم نقلها بصورة آمنة للمراكز في الوقت المحدد وأوضح أنه تمت توعية التلاميذ بضرورة التباعد وعدم تبادل الأدوات فيما بينهم إضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ وأبان أن إدارته شددت على التباعد بين التلاميذ وأن كل تلميذ يجب أن يحضر ما يحتاجه من طعام ومياه من منزله حتى لا يكون عرضة للإصابة من مصدر خارجي حتى تكتمل الإمتحانات بسلام.

وأوضح مديرو المراكز أنه تم تجهيز المراكز بالطريقة المثلى وفق الإشتراطات الصحية والتباعد بين التلاميذ لضمان سلامتهم إضافة إلى توفير الكمامات و المعقمات لكل ممتحن .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)