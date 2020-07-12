مصدر بقحت: سندفع بوزراء محزبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفاد مصدر مؤثوق في تحالف قوى الحرية والتغيير لصيق برئيس الوزراء عبدالله حمدوك ان الحكومة الجديدة بالتعديل الوزاري ستستلم مهامها خلال أقل من 10 أيام .
وقال المصدر الذي حجب هويته في تصريحات لصحيفة القدس العربي، ان قوى التغيير قررت ان تدفع بوزراء مسيسين ولهم أحزاب معروفة وفق معيار الكفاءة نفسه، لأن تجربة الوزراء التكنوقراط أثبتت أنها غير فعالة ولم تحقق المرجو منها.
وأضاف :”سندفع بوزراء محزبين لديهم الخبرة السياسية الكافية لمعالجة المشكلات القائمة ومواجهتها”.
وتابع المصدر قائلا: “سنفكك الوزارات الكبيرة إلى اثنين لتقدم خدمة أفضل للجمهور وسيصل عدد الوزارات إلى 23 وزارة بدلا عن 17 ما يسمح باستيعاب أكبر قدر من الكفاءات لإدارة دولاب الدولة”.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء السوداني استقالة 6 وزراء، بينهم وزيرا الخارجية أسماء عبد الله والمالية الدكتور ابراهيم البدوى، فيما أعفى وزير الصحة الدكتور أكرم التوم.
وكلف رئيس الوزراء قيادات فى الوزارات التى شملها التعديل، بتصريف الأعمال فيها، إلى حين تعيين وزراء جدد.
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