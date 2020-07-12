حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه؟!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بهدوء!

*بعيدا عن الانفعال!

*تعالوا نقلب الاوراق بعد ذهاب الكاردينال!

*نعم..دار ويدور الكثير من الجدل واللغط في الشارع الهلالي حول مستقبل النادي في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد وفي ظل وصول الدولار الي رقم فلكي وهنالك المزيد طالما ان الدولة تتفرج علي غول السوق يفعل ما يشاء دون رقيب وفي ظل ارتفاع جنوني حتى لثمن قوت الناس و(قفة) الملاح!

*نعم..يدور الكثير من الجدل في الشارع الهلالي الان علي خلفية قرب انتهاء فترة مجلس السيد الدكتور اشرف الكارينال والذي لم يتبق لفترته الرئاسية في دورته الثانية سوى بضعة ايام تكاد تحسب علي اصابع اليد الواحدة وقد اكد الرجل انه زهد في العمل الرياضي ويؤثر الابتعاد و الترجل عن كرسي رئاسة نادي الهلال رغم ان عقلاء النادي وكباره واقطابه يرون ما لا يراه البعض الاخر من ابناء الهلال حيث ترى تلك الشريحة من اقطاب الهلال وكباره الذين سبق لهم تولى مناصب في النادي واخرون عركتهم الحياة في مجال العمل الرياضي والاداري يفضبون استمرارية الكاردينال لولاية ثالثة تؤمن مسيرة النادي وتبعد عنه شبح التوهان كما يحدث الان في المريخ في اعقاب ابتعاد الوالي عن دفة قيادة النادي الاحمر رغم ان الدكتور جمال الوالي معروف عنه انه كان يستمد قوته من علاقته الواسعة في الدولة وكان يجتهد كثيرا في دعم ناديه من مختلف المؤسسات الحكومية والشركات وغيرها بينما الحال في الهلال يختلف كثيرا حيث ان رئيس النادي يدفع لوحده ويؤمن مسيرة ناديه ومتطلباته واحتياجاته لوحده وبصورة صنعت الكثير من الاستقرار في الملف المالي رغم الكلفة المالية العالية والصرف الخرافي علي النادي مع الاعتراف بوجود جملة من الاخطاء والسلبيات لفترتي الرجل ولكن الامانة تقتضي ان نفيه حقه كاملا غير منقوصا وبالتالي فان كبار الهلال يرون ان استمرارية الكادرينال لولاية ثالثة افضل بكثير عن تنحيه خصوصا وان الساحة الهلالية ورغم الاسماء المطروحة الان والتي اعلنت تقدمها لخدمة النادي ولكن صعوبة المهمة في المرحلة المقبلة في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يجعل تغيير دفة القيادة الهلالية من الخطورة بمكان مع كامل الاحترام والتقدير لكل الرجال الذين اعلنوا تقدمهم لخدمة الكيان وقيادته ولكن الواقع يختلف كثيرا عن الاحلام والاماني!

*اختلاف الرؤى في الشارع الهلالي امر محمود ويجسد حقيقة ان الهلال يمثل الديمقراطية والراي والراي الاخر منذ فجر ميلاد زعيم الاندية السودانية ولكن الحقيقة يجب ان تقال في ان تنحي الكاردينال في هذا التوقيت سيخلف فراغا كبيرا في البيت الازرق علما بان هنالك الكثير من الملفات العالقة في مقدمتها التسجيلات التي هي علي بعد خطوات قليلة حيث ينتظر ان يعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن فتح باب الانتقالات الصيفية في غضون الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا اذا تاكد الخبر الذي سربته الصحافة التونسية في ان الكاف سيفتح باب الاضافات الافريقية في الاول من سبتمبر المقبل علي ان تكون الايام العشرة الاخيرة من ذات الشهر لاكمال الاضافات للاندية شريطة ان لا تشارك الاسماء المضافة في الايام العشرة في المراحل التصفوية الاولى لبطولتي الكاف الابطال والكونفدرالية ما يعني حوجة الهلال الماسة لوجود رئيس يمتلك من المال ما يوفي به التسجيلات بشقيها الوطني والاجنبي اضافة للاعبين مرصودين من اندية اخرى ينتظر ان تكتمل حلقات اضافتهم في كشوفات الازرق!

*خلاصة القول ان كل الذين تقدموا لخدمة الكيان علي العين والراس وانهم ابناء النادي وعشاقه ولكن واقع الحال يؤكد ان المهمة القادمة من الصعوبة بمكان ولابد من التعامل معها بواقعية بعيدا عن الاحلام والاماني وحماس الشباب حتى لا يحدث في الهلال ما يحدث في اندية اخرى علما بان الوضع في النادي الكبير يختلف كثيرا عن غيره..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*الحقيقة التي يجب التعامل معها تقول بان الكاردينال زاهد في العمل الاداري واكد في لقائه امس بكبار الهلال انه لن يواصل العملب النادي ويريد ان يتفرغ لاعماله الخاصة ولديه نية الاتجاه الي السياسة!

*لقاء اليو كبار الهلال بالسيد رئيس النادي حسم الكثير من الجدل حول بقاء او ذهاب الرجل!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!