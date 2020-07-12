شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، امس السبت”، إن تعيين الوزراء الجدد سيتم خلال أيام.

وأكد فيصل في تصريح لجريدة السياسي أنهم لن ينتظروا توقيع اتفاق السلام.

وكان قد قبل رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك يوم “الخميس” الماضي، استقالة وزراء الخارجية، المالية، الطاقة والتعدين، الزراعة، الثروة الحيوانية، البنى التحتية، وأقال في الوقت ذاته وزير الصحة أكرم علي التوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاعلام يكشف موعد اعلان أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.