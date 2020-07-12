عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 12 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

فيصل يدعو ناشري الصحف للقاء تفاكري الاثنين المقبل

تحقيق لـ(الجريدة) : حياة مرفهة لفلول النظام البائد بتركيا

قوى الحرية والتغيير تتمسك بإكمال التعديلات القانونية

احتجاجات محدودة تتسبب في تعطيل حملة نظافة سوق 6

نيبل أديب : تعديل القوانين يساهم في تحقيق شعارات الثورة

ذوي الاعاقة البصرية والحركية يدخلون في اعتصام مفتوح بعطبرة

تحقيق لـ(الجريدة) : حياة مرفهة لفلول النظام البائد بتركيا

صديق يوسف: الحكم الذاتي للمنطقتين يجب أن يتم عبر مؤتمر دستوري

الطاقة: ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود

تجمع المهنيين: حق التنظيم النقابي ليس منحة ولا ينتظر إجازة أي قانون

قوى الحرية تكشف أسباب اعتراضها على نسبة الثورية بالتشريعي

وجدي صالح :بيان القاضيان هزيل ومعمر موسى رئيس واجهة للحزب المحلول

التيار

الطب الوقائي ينفذ عدد من حملات تعقيم مراكز امتحانات شهادة الاساس

ولاية الخرطوم : تكون لجنة مشتركة لتطوير أنظمة المرور

مسار كردفان يطالب برفع الظلم و التهميش عن الإقليم

مواعيد العمل بالجهاز المصرفى إعتبارا من الأحد

النيل الدولية

وزير العدل يكشف تفاصيل التعديلات في القانون الجنائي

الطوارئ الاقتصادية توجه بمعالجة أزمة قطوعات الكهرباء و المواصلات

وزير الطاقة المكلف: السودان مستفيد من قيام سد النهضة

إكتمال وصول 4 آلاف عالق سوداني من الإمارات

ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود بولاية الخرطوم

السوداني الدولية

عائشة تستقبل اخر 140 عالق من دولة الامارات

مجلس إدارة كنانة يشيد بما تحقق من نتائج في الإنتاج

رسميا الكاردينال يعلن التخلي عن الهلال

انعدام شبه كامل للمياه بمدن بشرق النيل

غرفة البصات: تضرر (13) ألف أسرة

إجازة قانون تجريم ختان الإناث

اليوم التالي

اجتماع مجلس عمداء جامعة شندي يناقش مدى تنفيذ موجهات الفترة الانتقالية بالجامعة

مجلس عمداء جامعة شندي يناقش استئناف النشاط الأكاديمي بالجامعة

الإمام الصادق المهدي يصرح حول البدوي

وزير العدل: الخمر مسموح لغير المسلمين فقط

آخر لحظة

تحذيرات من التدخل في المعادن بدعوى استرداد اموال وشركات

النائب العام: محاكمة كل الانتهاكات السابقة امام القضاء

تجمع المهنيين يدعو العاملين لانشاء النقابات

الخرطوم: لا تعرفة جديدة لخطوط المواصلات

المعلم يحدد موعد تجمع صقور الجديان

كاف يتسلم طلب السودان لاستضافة العمومية

لجنة المسابقات تبحث إكمال المنافسات اليوم

القوات المسلحة

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ربع طن من الذهب في المركزي احتياطي للقرون التنموية

بدء رحلات الطيران لمصر وتركيا والإمارات الثلاثاء

ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود بولاية الخرطوم

صوت الأمة

الأمة القومي: توقعنا إصلاح مجلس الوزراء ضمن إجراءات العقد الإجتماعي

النائب العام يتعهد بمحاكمة الانتهاكات السابقة أمام القضاء

(1.1) مليار دولار من أموال شركاء السودان لدعم ميزانية الدولة

تراجع الإصابات بفايروس كورونا في السودان

الانتباهة

ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﻜﻮﺑﺮﻱ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ

ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎﺋﻞ ﺑﺴﻮﻕ ﻧﻴﺎﻻ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺗﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺑﺄﻣﺪﺭﻣﺎﻥ

ﺃﺭﺩﻭﻝ ﻳﻄﺮﺡ ﺭﺅﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ

ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﻭﻋﺔ .. ﺭﻛﺎﺏ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻳﻘﺘﻠﻮﻥ ﺳﺎﺋﻘﺎً ﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺈﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﻭﺻﻮﻝ 4 ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﻟﻤﺠﻬﺮ

ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ : ﺗﻀﺮﺭ ‏( 13‏) ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ : ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻹﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻛﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﻭﺻﻮﻝ 4 ﺁﻻﻑ ﻋﺎﻟﻖ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪ

ﺣﻤﺪﻭﻙ : ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻨﺢ ﺗﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

أخبار اليوم

لجنة الطوارئ الاقتصادية:معالجة أزمة قطوعات الكهرباء و المواصلات باسرع الآجال

وزير الطاقة المكلف خيري يطالب بإلغاء سدود كجبار ودال والشريك ويؤكد استفادة السودان من قيام سد النهضة

الإمام الصادق المهدي يصرح حول البدوي

وزير الاعلام يدعو ناشري الصحف لاجتماع تفاكري يوم الاثنين

إكتمال وصول 4 آلاف عالق سوداني من الإمارات

المباحث الجنائية تميط اللثام عن جريمة قتل غامضة خلال 72ساعة وتضبط المتهم وأداة الجريمة ومتعلقات القتيل بام درمان

الوطن

المهدي: تفاجأت بالتغيير الوزاري والثورة يقودها تياران “حالم” و”راشد”

النائب العام: سنحاكم كل مرتكبي الانتهاكات السابقة

اكتمال وصول ٤ الاف عالق سوداني من الإمارات

الكاردينال يعلن مغادرة رئاسة الهلال رسمياً

وضع ضوابط لتوزيع الوقود بالخرطوم

السوداني

إلغاء تأشيرة الخروج والاستيفاء وسلطات الاعتقال للجهاز والأحوال الشخصية

وزير العدل السوداني : إلغاء إذن الأب لسفر الأبناء لتعارضه مع “المساواة والحركة”

وزير العدل السوداني: إلغاء تجريم الردة نهائياً وكفل حرية الدين

وزير العدل السوداني: تعاطي الخمر لغير المسلمين وتداوله بينهم لا يوقع عقوبة

وزير العدل: تسليم البشير وبقية المتهمين إلى لاهاي أمرٌ تُقرِّره الحكومة الانتقالية

النقل والمواصلات: لم نصدر تعرفة جديدة للمواصلات بالخرطوَم

شُعبة وكالات السفر : تَعَرَّضْنّا لخسائر مِليارية ونطالب الدولة بالتدّخُّل