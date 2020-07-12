السفارة البريطانية ترحب بالتعديلات القانونية الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رحبت السفارة البريطانية لدى السودان،امس السبت، بالتعديلات القانونية الجديدة معبرة عن تهنئتها لنساء السودان، بصدور قانون يجرم الختان، على خلفية إعلان وزارة العدل، الجمعة، عن اكتمال إجازة عددٍ من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عليها، ومن بينها مواد تجرم الختان.
وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر”: “مبروك نساء السودان، المساواة والعدالة حقوق أساسية وليست عطية”. وأضافت أنه يوم مشهود لنساء وفتيات السودان، لقد أصبح الختان جريمة.
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