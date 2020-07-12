الخليج 365 : طرح الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد دنقل، رؤية لتجاوز الجدل الاقتصادي حول مفهوم وتنفيذ الدعم السلعي والنقدي. وقال لـ(السوداني) إن هناك تجربة نظام (الكوبونات) وذلك بمنح الدعم النقدي للمواطنين مباشرة عن طريق هذه (الكوبونات) شريطة استخدامها في السلع المدعومة فقط، بتخصيص لون كوبون لكل السلع، وأضاف : يتم تحديد جمعيات تعاونية بالأحياء أو مواقع العمل، لشراء السلع المدعومة، موضحاً بأن تطبيق هذه التجربة (الخلط) بين الدعم النقدي والسلعي، تحقق رضا الأطراف كافة ، لاستفادة المواطن من الدعمين السلعي والنقدي معاً، مشيراً إلى أن هذه التجربة طبقت في أمريكا خلال الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقترح بتطبيق نظام (الكوبونات) لشراء السلع المدعومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.