إستمرار الشكاوى من الدقيق بمخابز العاصمة

الخليج 365 :

تشهد مدينتا الخرطوم وبحري استمرار الندرة في الخبز بسبب تراجع الإنتاج ونقص حصص الدقيق.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني) إن الأزمة لا تزال مستمرة في الدقيق، مشيراً إلى أن توزيع عدد (48) جوالاً في الأسبوع لا يكفي حاجة المخبز ليومين، مؤكداً تأخر طرح الحكومة لشحنات القمح المستورد التي دخلت البلاد مؤخراً للمطاحن بواقع (40) ألف طن، والتي تسهم كثيراً في حل الأزمة الراهنة.

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وأشار صاحب مخبز بالخرطوم بابكر عمر إلى ضعف طرح دقيق الشركات للمخابز، مطالباً الجهات المختصة بوضع حلول جذرية.

وشكا صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد علي لـ(السوداني) معاناتهم من مشكلة سوء التوزيع ونقص الدقيق، مبيناً توزيع أقل من( (50 جوال من الدقيق للمخابز في الأسبوع.

وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم إبراهيم أحمد بأن أزمة الدقيق قلصت عمل المخابز اليومي وتمدد الصفوف فهنالك من يعمل يوم بعد يوم والبعض الآخر يعمل خلال الفترة الصباحية فقط حفاظاً على الدقيق من النفاد لحين اقتراب أوان الحصة الأسبوعية حتى لا يتوقف عمل المخابز وقال إن حصته الأسبوعية تقلصت من (50) إلى (38 )جوالاً