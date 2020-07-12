الجريدة: حياة مرفهة لفلول النظام البائد بتركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف تحقيق أجرته (الجريدة) ـ ضمن عدد اليوم ـ عن تمكَّن عدد من أهم رموز النِظام البائد مِن الهروب إلى “تركيا” رغم صُدور أوامر بمنعهم مِن السفر.

وعلمت (الجريدة) أنّ الشقيق الأصغر للمخلوع العباس حسن أحمد البشير يعيش حياة مُرفهة بالعاصمة التركية (أنقرا) بعد هُروبه إليها عبر حُدود البلاد الشرقية أواخر أبريل العام المنصرم وبمعيته أموال أودعها فِي البنوك التركية فضلاً عن شرائه عقارات بالعاصمة التركية .

وأكد مصدر إن “العباس” تربطه علاقات وطيدة مع إثنان من رجال الأعمال الأتراك الذين عملوا في السودان لسنوات عديدة وهما (أيوب أوغلوا ، و أوكتاي أرجان) وقد هرب الرجلان عقب سقوط نظام البشير الذي كان يدعم استشماراتهما المشبوهة وأضاف أنهما ساعدا شقيق المخلوع وعدد من رموز الحكومة السابقة في الهروب من السودان والإقامة في “تركيا”.

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