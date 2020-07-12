كارهو المتأسلمين والانتخابات المبكرة.. بقلم م. نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يحمل كارهو ( الاسلاميين او المتأسلمين) كل صاحب لحية مسئولية كل الفساد الذي حدث في عهد البشير مع ان اطلاق اللحية هو سنة مؤكدة تجب علي طل مسلم بصرف النظر عن انتماءه السياسي مثلها كصلاة الفجر او زكاة الفطر او الاضحية . وعندما يقول الملتحي لحليق اللحية انا آسف سامحني و هيا بنا الان نشترك سويا في اقامة دولة اسلامية عصرية و قوية ومجتمع اسلامي فاضل، ،يرد عليه حليق اللحية بعد ايه ؟ بعد خراب تلاتين سنه ؟ وحينما يقترح الملتحي ان تقام انتخابات نزيهة عاجلة ،يرد عليه غير الملتحي : لا ،لانها سترجع الكيزان للسلطة ،لازم نبحث عن الوقت المناسب مع حركات الكفاح المسلح لاجراء الانتخابات ولو بعد ثلاثين عاما ، ولن تكون انت معنا فيها هذا اذا قدر الله لك ان تعيش الي ذلك الوقت .هذا مع العلم طبعا بانه ليس كل ملتح بالضرورة هو شيخ للاسلام ولا هو عارف بالله ولا هو مسئول كبير في حزب اسلامي ولا هو مسئول عن تطبيق شرع الله وتوفير متطلبات حياة الشعب لانه ليس بحاكم ولا هو مسئول عن رعيته ولم ينتخبه او يعينه الشعب.