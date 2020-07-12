إمتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم… التفاصيل الكاملة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدات صباح اليوم (الثامنة صباحا) باساسية الرياض النموذجية بنات بولاية الخرطوم أولى جلسات امتحانات مرحلة الأساس للعام (2019-2020) حيث يجلس لامتحان هذا العام ١٣٧ الف طالب وطالبة في ٢٠٠ مركز موزعة على محليات الخرطوم السبع، ويجلس الطلاب لامتحان القرآن الكريم كأول جلسات الامتحان وتستمر الامتحانات بواقع جلسة واحدة يوميا، وقد التزمت الإدارة بالمدرسة بالإجراءات الصحية من تعقيم وتوزيع للكمامات تحسبا لجائحة كورونا ملتزمين بجلوس يضمن التباعد الاجتماعي بين الطالبات.

وقرع الاستاذ علي أحمد الشيخ المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل صباح اليوم بمدرسة التضامن الأساسية بنين الجرس ايذانا ببداية امتحانات شهادة مرحلة الاساس بحضور مدراء الادارات ذات الصلة وقيادات الأجهزة الأمنية والشرطية وقيادات التعليم. كما تفقد المدير التنفيذي والوفد المرافق له مركز مدرسة المنار الأساسية بنات واطمأن علي سير الامتحانات في يومها الأول. وشدد المدير التنفيذي للمحلية على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لمجابهة الاصابة بكورونا مطالبا الالتزام بمواجهات وزارتي التربية والتعليم والصحة حيث لايزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن ١٤ طالب بغرض تحقيق التباعد الاجتماعي مع الالتزام التام بلبس الكمامة وتعقيم مراكز الامتحانات بشكل مستمر متمنيا للتلاميذ والتلميذات بإحراز نتائج متميزة ونجاح باهر . وقال الأستاذ صديق محمد عمر كرار مدير الشؤون التعليمية ان جميع الترتيبات قد اكتملت بالتنسيق مع المحلية والأجهزة ذات الصلة موضحا أن عدد الجالسين للامتحان هذا العام بلغ (27117) طالب وطالبة بـ (208) مركز .

من جانبها كشفت مديرة مدسة امال عبدالكريم ومسؤول مركز امتحانات الطوارئ بشرق النيل فاطمة محمد الحاج أن المركز يضم ٢٥٠ طالبة ٦ فصول مخصصة لتلاميذات المدرسة و١١ فصل لابناء العالقين بالخارج وبعض التلميذات من (منازلهم). وقالت استاذة فاطمة لا يوجد اهتمام كبير بالمركز من الناحية الصحية وصلتنا كمامات محددة لا تكفي جميع التلميذات و٤ باقات تعقيم لا تغطي جميع الفصول وشددت فاطمة مخاطبة الطوارئ الصحية بالمحلية علي ان تعمل بتعقيم الفصول يومياً لان مركز الامتحان مفتوح ويضم وافدين من الخارج ومن جميع مناطق شرق. وختمت فاطمة حديثها للانتباهة اون لاين متمنية النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات بولاية الخرطوم وقالت ربنا يحميهم لنا من الكورونا.

وفي محلية أمبدة شهد الاستاذ رابح احمد حامد المدير التنفيذي لمحلية امبدة بحضور الاستاذ بشير عبد الصمد مدير الادارة العامة للشئون التعليمية ومدير الشئون المالية والتنمية الاقتصادية، مدير الشئون الادارية والخدمة المدنية ومديري التعليم والجهاز التنفيذي ولجان المقاومة والخدمات والتغيير شهدوا قرع جرس امتحانات الاساس للعام 2019 – 2020 بمدرسة الحميراء بنات الحارة التاسعة وحدة شرق البقعة .ووقفوا علي سير الامتحانات بمدرسة الزهراء والاطمئنان علي اعمال الكنترول في عملية استلام الامتحانات من المراكز والاعداد والترتيب لعمليات التصحيح والرصد حسب المتبع والاطمئنان على عملية الادخال لكل الحالات.

واكد المدير التنفيذي ان التعليم من اهم اولويات المرحلة القادمة والاهتمام بحل كافة قضاياه ومشاكله وتاهيل البيئة المدرسية باعتبار ان التعليم اساس التخطيط والمستقبل والتطور مشيرا الى تاهيل بيئة الكنترول ودعمه بعدد اثنين جهاز حاسوب بكامل ملحقاتها والعمل علي معالجة قضية المياه والكهرباء بالمركز موضحا ان المحلية وضعت كافة الترتيبات الامنية لتامين الامتحانات في مراحلها المختلفة .

يذكر ان الذين جلسوا لامتحانات الاساس لهذا العام عددهم (33000)ثلاثة وثلاثين الف تلميذ وتلميذة موزعين على (267)مئتي سبعة وستين مركزا موزعة جغرافيا على مستوى الوحدات الادارية بالمحلية.