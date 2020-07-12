اي كوز.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• اي كوز ندوسو دوس …. ام اي كوز يدوسنا دوس ؟؟؟

• ندوسهم دوس ام هم قد داسونا ( دوس ) ؟؟ داسونا قبل اليوم ولثلاثين

عاماً … داسونا وما زالوا هم ( دايسيين )

فإذا كان ( بومهم ) ينعق فى الازاعة والتلفزيون .. وان كان ( غرابهم ) فى كل مكان يصيح .. .. اذا كان ( الطيب مصطفى ) يكتب ما يشاء متى شاء … وإذا كان منعم الامس … رغد العيش

وساكن القصور ( الأمرد ) ( الأملس )

حسين خوجلى يتمدد فى كل الصحف

وإذا كان ( انس عمر ) يهدد ويتوعد ويقسم ( يميناً ) انهم لا محالة عائدون

وإذا كان ( خسيسهم ) يمشى بين الناس

فى الأسواق فكيف لا نكون نحن ( المداسون ) ممن كان علينا ان

ندوسهم ومنذ الوهلة الأولى … ولا ننتظرهم حتى تنبت لهم ( رويشات )

لكنه هو التفريط وليس سواه … ذات

التفريط الذى جعل ( حمدوك ) يستغنى

عن دكتور ( اكرم ) بسبب ( الغبار ) الذى

اثاره أعداء الامس ….

من سخريات القدر الا يعمر د اكرم فى

منصبه وهو بكل تلك المؤ هلات الأكاديمية والثورية غير اشهر معدودات

بينما شغل ذات المنصب سنيناً عددا من هو فى تأهيل ومقدرات ( أبو قردة )

فيا سبحان الله ….

• لم اكن اقرأ ( الفنجان ) ولا انا اعلم ( غيباً ) عندما قلت ان ( كمال شداد ) سياتى ( عجبا ) بعد اجتماعه بلجنه

مواصلة النشاط الرياضى … فهاهى عبقرية الرجل تنتج لنا منافسة لا تتفق

فى غرابتها الا مع غرابة الرجل نفسه

• كما أننى لم استغرب للحظة واحدة

رد الفعل المريخى لقرار دكتاتور الاتحاد

أو مقترحه ( المريب ) لا لشيء الا لان مجلس المريخ تعود الا يكون له رد فعل

مطلقا ولأي شيء يخص المريخ … ولا ادرى هل (سكوت ) المجلس هو قبول

بذلك المقترح الذى يسلب فريقة فرصة

الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة ؟ متى يدافع ( مجلس المريخ ) عن ( المريخ ) ؟؟؟؟

• اضاع اللاعب ( اطهر الطاهر ) فرصه قد لا تتوافر له ثانية … فقد ظن أو هو صدق ( تخاريف ) من أوهموه ( عبطا )

انه بامكانه الاحتراف فى أندية كالاهلى

والنجم الساحلي فصدق ( المسكين )

وضيع فرصه ان ( يهبر ) من اشرف الكاردينال أربعة أو خمسة مليارات قد

يبحث عنها كثيرا فى مقبل الأيام وغالبا

قد لا يجدها بعد ذهاب بقرة الهلال الحلوب … فمن هو بديل الكاردينال الذى سيبدا رحلته مع الهلال بدفع كل تلك المليارات ؟؟؟؟

• لا اعتقد ان المريخ راغب فى ( اطهر ) لا جماهيريا ولا من لجنته الفنية ولا اعتقد ان المجلس ( سخيا ) و ( غنيا ) للدرجة التى تجعله يفكر فى ضم اللاعب

• فى اعتقادى ان ( الحظ ) تخلى هذه المره عن اللاعب الذى صنعه ( الحظ )

• كلام حبوبات :

• البيوت بتتجير والقلوب بتتغير

• وقالت الشعرة الما بتعرف الواجب تخلى الحاجب وتقوم فى الرقبة ..

• وقالت اخيرا حظ ( الكيشه ) كان وقع

من السماء يلقى الأرض ما فيشه … ترى

من هو هذا ( الكيشه ) التى عنته حبوبه ؟؟؟!