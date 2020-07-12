اي كوز.. بقلم خالد سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• اي كوز ندوسو دوس …. ام اي كوز يدوسنا دوس ؟؟؟
• ندوسهم دوس ام هم قد داسونا ( دوس ) ؟؟ داسونا قبل اليوم ولثلاثين
عاماً … داسونا وما زالوا هم ( دايسيين )
فإذا كان ( بومهم ) ينعق فى الازاعة والتلفزيون .. وان كان ( غرابهم ) فى كل مكان يصيح .. .. اذا كان ( الطيب مصطفى ) يكتب ما يشاء متى شاء … وإذا كان منعم الامس … رغد العيش
وساكن القصور ( الأمرد ) ( الأملس )
حسين خوجلى يتمدد فى كل الصحف
وإذا كان ( انس عمر ) يهدد ويتوعد ويقسم ( يميناً ) انهم لا محالة عائدون
وإذا كان ( خسيسهم ) يمشى بين الناس
فى الأسواق فكيف لا نكون نحن ( المداسون ) ممن كان علينا ان
ندوسهم ومنذ الوهلة الأولى … ولا ننتظرهم حتى تنبت لهم ( رويشات )
لكنه هو التفريط وليس سواه … ذات
التفريط الذى جعل ( حمدوك ) يستغنى
عن دكتور ( اكرم ) بسبب ( الغبار ) الذى
اثاره أعداء الامس ….
من سخريات القدر الا يعمر د اكرم فى
منصبه وهو بكل تلك المؤ هلات الأكاديمية والثورية غير اشهر معدودات
بينما شغل ذات المنصب سنيناً عددا من هو فى تأهيل ومقدرات ( أبو قردة )
فيا سبحان الله ….
• لم اكن اقرأ ( الفنجان ) ولا انا اعلم ( غيباً ) عندما قلت ان ( كمال شداد ) سياتى ( عجبا ) بعد اجتماعه بلجنه
مواصلة النشاط الرياضى … فهاهى عبقرية الرجل تنتج لنا منافسة لا تتفق
فى غرابتها الا مع غرابة الرجل نفسه
• كما أننى لم استغرب للحظة واحدة
رد الفعل المريخى لقرار دكتاتور الاتحاد
أو مقترحه ( المريب ) لا لشيء الا لان مجلس المريخ تعود الا يكون له رد فعل
مطلقا ولأي شيء يخص المريخ … ولا ادرى هل (سكوت ) المجلس هو قبول
بذلك المقترح الذى يسلب فريقة فرصة
الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة ؟ متى يدافع ( مجلس المريخ ) عن ( المريخ ) ؟؟؟؟
• اضاع اللاعب ( اطهر الطاهر ) فرصه قد لا تتوافر له ثانية … فقد ظن أو هو صدق ( تخاريف ) من أوهموه ( عبطا )
انه بامكانه الاحتراف فى أندية كالاهلى
والنجم الساحلي فصدق ( المسكين )
وضيع فرصه ان ( يهبر ) من اشرف الكاردينال أربعة أو خمسة مليارات قد
يبحث عنها كثيرا فى مقبل الأيام وغالبا
قد لا يجدها بعد ذهاب بقرة الهلال الحلوب … فمن هو بديل الكاردينال الذى سيبدا رحلته مع الهلال بدفع كل تلك المليارات ؟؟؟؟
• لا اعتقد ان المريخ راغب فى ( اطهر ) لا جماهيريا ولا من لجنته الفنية ولا اعتقد ان المجلس ( سخيا ) و ( غنيا ) للدرجة التى تجعله يفكر فى ضم اللاعب
• فى اعتقادى ان ( الحظ ) تخلى هذه المره عن اللاعب الذى صنعه ( الحظ )
• كلام حبوبات :
• البيوت بتتجير والقلوب بتتغير
• وقالت الشعرة الما بتعرف الواجب تخلى الحاجب وتقوم فى الرقبة ..
• وقالت اخيرا حظ ( الكيشه ) كان وقع
من السماء يلقى الأرض ما فيشه … ترى
من هو هذا ( الكيشه ) التى عنته حبوبه ؟؟؟!
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