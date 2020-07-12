بلاش مجاملات وترضيات !!.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجأة ودون مقدمات اصبح أمام مجلس ادارة الاتحاد العام ثلاث خيارات مطروحة عليه ان يختار واحدا منها لاكمال الدوري الممتاز بعد اقرار عودة النشاط رسميا !

أول هذه الخيارات والتي هي الان بيد لجنة المسابقات اكمال الدوري بذات النظام القديم الذي سار عليه حتي لحظة التوقف الاجباري بسبب جائحة كورونا والخيار الثاني تجميع الاندية في مدينة واحدة لاكمال المنافسات ،، أما الخيار الثالث المثير للجدل هو الغاء نتائج ماقبل فترة التوقف ومن ثم تقسيم الاندية لمجموعتين لتتنافس كل مجموعة علي حدها لتحديد بطل الدوري والهابطين للدرجة الاولي !!

مانود التأكيد عليه انه حتي لحظة قرار مجلس الادارة باكمال الموسم لم يصدر عن المسؤولين في الاتحاد مايشير الي أنهم بصدد تعديل نظام الدوري الممتاز وانما كانت الاندية تترقب اصدار جدول المباريات المتبقية وفقا للزمان والمكان المحددين لاسيما وان جميع الاندية علي علم بان هناك اندية حققت نتائج ممتازة وباتت علي مقربة بنيل شرف التمثيل الخارجي واخري تفصلها امتار قليلة جدا من وداع اضواء الدوري الممتاز لهذا يصبح أي حديث عن دراسة خيارات جديدة لتعديل نظام الدوري الممتاز أو حتي الغاء النتائج السابقة وطرح نسخة جديدة لتطبيقها في الفترة القصيرة القادمة ماهو إلا تخبط وعبث لايخلو من شبهات وتغول علي حقوق اندية صرفت واجتهدت وسكبت العرق في الملاعب حتي نجحت في الارتقاء لمراكز المقدمة واقصد هنا هلال الأبيض والأمل ،، فمن الظلم ان تمسح نتائج هذه الاندية بالاستيكه ارضاءا لاخري فشلت في الهروب من شبح الهبوط !

أي حديث عن خيارات مطروحة علي طاولة لجنة المسابقات أو أمام مجلس ادارة الاتحاد العام ماهي إلا محاولة للعبث بحقوق الاندية ،، فالدوري الممتاز يجب ان يستأنف من حيث توقف حتي لو استدعي الأمر اصدار برمجة مضغوطة ،، بلاش مجاملات وترضيات !