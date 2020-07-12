الرِدة والهجمة المرتدة !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* القانون الجنائي المعدل ينزل الشارع !

* الرِدة والرَدة والهجمة المُرَّتدة من فصيلة واحدة لكنها مختلفة المعاني ..

* الِرِدة بكسر الراء تعني في كل التفاسير الزول يترك دينه وبغير لدين آخر وربما لايمشي لأى دين !!

* هذا المرتد له عقوبة في الإسلام ويجب أن تطبق بدون رأفة لكن ..؟

* التعديلات قالت ليهُ إنت محل ماتقبل الأمر يخصك !!

* من هنا يا صابنها العلمانية بدأت وقوانين الشريعة نموصها ونشرب مويتها !

* باكر لو شفت البارات فتحت شي جون وكر ومن التلاجة البيرة أم جمل بارده من التلاجة ،شرى أبوتركتر ، القندران ووو…. عادى جداً !!

* أبو صليب منتظر علي الخط والشهداء بدل الحافلات والأكشاك مُتاح وياناس سعد قشرة الجماعة ماشين عليكم وربما طالبوكم بالإيجار من سنة سته وسبعين !!

* نرجع بيكم لكورتنا وأخبارها ..

* الموسم موسم تنقلات ورحيل مدربين كفاح للآهلي لظروفه الخاصة ، برهان يستلم ملف الفلاح الأتبراوى ، هلال كادوقلي يتقدم بطلب لحي الواد للتنازل عن مبارك المبروك سليمان ، ياربي أبياه وصل وإستلم تدريب الهلال ، المريخ يفتش في خشم البقرة عن مدرب حاير بيهة الدليل ، يامولانا جمال إنشاء الله تكون عترتوا علي مدرب بدل كفاح ؟

* لأول مرّة لجنة المدربين السودانيين لكرة القدم أجازت لائحة ضبط وخماية المدربين مع الأندية !!

* دورى النخبة وآخر الشمس الحارة السجال عن الفكرة دائر ناس النخبة قالوا مرحب وحماعة التحدى رفعوا أصوات الإحتجاجات !!

* مدرب الفريق القومي خالد بخيت أكد بأنهم سيبدأوا الإعداد الجمعة القادمة !! تستعد لمنو !؟

* يا كوتش خالد اللاعبين إلاَّ تقسموهم كيمان اللاعب نصه التحت مع ناديه والنص الفوق مع خالد بخيت !!

* صديقي الخبير الكبير عامر عثمان نائب ورئيس لجنة الحكام قال إعداد الحكام يبدأيوم الأحد 12 الجارى وما سامعين حاده !!

* الباشمهندس اسماعيل فرج الله رئيس نادى الفلاح أكد بأن ناديه عازم علي عدم مغادرة الممتاز لذلك إتفاقهم مع الخبير برهان تية يؤكد ذلك وكل ترتيبات الإعداد قد إكتملت …

أكل العبش :ــ

يامؤمن يا مصدق خروف الضحية البيقول باع يسمعوه الناس في طرف الحي بخمسة وعشرين مليون جنيه ما يغشوووك يقولوا ليك 25 ألف ألفنا بيسلوى مليون والمليون مليار والمليار بليون !! والخِريف وزن خمسة وعشرة كيلو بخمستاشر مليون ولو عاوز أبو عشرة جلد وراس ومناخير سايله والضبان ينوني ..!!