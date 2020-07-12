أردول: العمل يجري الآن لتوطين معامل الذهب و المعادن الأخرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبدالرحمن اردول عن شراكة وشيكة مع مجموعة من الجامعات مما يتيح فرصا للبحوث العلمية و الرحلات العلمية و الاستفادة من بحوث الطلاب في الاستثمار مستقبلاً، مؤكداً تفعيل عملية الصرف على البحوث العلمية في المعادن .
وقال اردول في ندوة عن “الذهب” بمركز طيبة برس الاعلامي ، امس ، إن العمل يجري الآن لتوطين معامل الذهب و المعادن الأخرى بحيث تصبح الفحوصات التي تجري على المعادن ملكية سودانية و ان لا تخرج اسرار المعادن السودانية للخارج وهي جزء من الأمن القومي السوداني.وقال ان الحصول على الرضا المجتمعي يعد احد الأركان الاساسية في عمل الشركة ، التي تسعت للمشاركة في التنمية المحلية و التنمية البشرية باشراك ابناء مناطق الانتاج في 14 ولاية من ولايات السودان في العمل بمكاتب الشركة و فروعها وانشأت لذلك ادارة المسئولية الاجتماعية حيث يتم استقطاع 4% من قيمة الانتاج النهائي ليصرف في هذا البند
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