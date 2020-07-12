مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بكبري الإنقاذ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى شخصان مصرعهما على الاقل يوم السبت فيما أصيب (11)اخرين في حادث مروري مؤسف بجسر الإنقاذ وسط الخرطوم وقال المكتب الصحفي للشرطة ان الحادث نتج لمحاولة سائق مركبة صالون تخطي مركبة تسير أمامه بجسر الانقاذ وانحرف عن مسارة ودخل في المسار المعاكس فصادف حافلة ركاب اصطدم بها مما نتج عنه وفاة اثنين من الركاب وإصابة 11آخرين تم أسعافهم للمستشفي لتلقي العلاج بواسطة دوريات شرطة المرور أحدهم حالته حرجة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت شرطة المرور إجراءات التحري وتسيير حركة مرور المركبات بالجسر. المادة السابقة وزير إنقاذي يتحسر على ذهاب البدوي المقالة القادمة بوتفليقة الكرة السودانية ..!.. بقلم قسم خالد

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