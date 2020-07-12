تطوير سوق الكاملين لمواكبة الأسواق الحديثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الاستاذ محمد البدوي عبد الماجد الحسين المدير التنفيذي لمحلية الكاملين؛ أهمية نهضة وتطوير سوق مدينة الكاملين؛ والإسراع في عمل المعالجات اللازمة لقضايا السوق وتطويره؛ لمواكبة الأسواق الحديثة علي مستوي الولاية والمركز ؛ بالتعاون مع كافة شرائح المجتمع .

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه صباح اليوم اجتماعا ضم التجار بسوق الكاملين وممثلي البنوك ولجان المقاومة والتغيير والخدمات ؛ والعقيد شرطه عماد محمود بشير مدير شرطه المحلية؛ والأستاذ الصادق ميرغني نبق ممثل لجنة تطوير مدينة الكاملين.

وأعلن البدوي عن تكوين لجنة لإنارة الشوارع العامة ؛ وتفعيل المنطقة الصناعية ؛ ومشروع الميناء البري لتنظيم حركة المواصلات؛ مجددا إلتزام المحلية بدعم كل مشروعات البني التحتية والخدمية بالمدينة .

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من جانبه أعلن مولانا خالد عباس عثمان ممثل التجار بسوق الكاملين؛ عن إعداد الدراسات اللازمة من قبل مختصين وأصحاب التجارب والخبرات لتطويرالسوق؛ داعيا البنوك للقيام بدورها في عمليات التمويل لمعالجة قضايا السوق القديم .

فيما استعرض ممثلو البنوك التجارية ؛نمازج للأسواق الحديثة ؛ والممولها بأقساط مريحة ومشجعة من البنوك ؛في بعض المناطق واقترحوا إنشاء أسواق نموذجية علي مستوي المدينة؛ وتفعيل مشروع المنطقه الصناعية والميناء البري وأكدوا استعدادهم لتمويل كل المشروعات التي تخدم المنطقة؛ كمشاريع إدخال المياه والكهرباء في بعض القري .

وقطع مدير شرطة المحلية بخلو المحلية من أي اعتداءات علي الأسواق؛ أوأي أعمال إجرامية أخرى. وأكد دعم الشرطة لكل برامج نهضة وتطوير مدينة الكاملين؛ وحفظ الأمن ومنع الجريمة؛ وتأمين حقوق المواطن والمحافظة عليها.