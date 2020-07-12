حارس الهلال يقول (سوف اغادر الهلال والعب الكرة في مكان اخر )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن حارس مرمي الهلال جمال سالم عن تقديمه شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من اجل الغاء عقده مع نادي الهلال الذي يستمر لثلاث اعوام وقال سالم وفق مصادر مقربه منه انه فوض وكيله لتقديم الشكويوالتي قال فيها ان رئيس الهلال اشرف الكاردينال لم يمنحه مرتب اربعه اشهر متتاليه الشيء الذي وصفه بالغير مقبول ومضي سالم قائلا (الفيفا سوف يحكم لي وسوف اغادر الهلال والعب كرة القدم في مكان اخر ). المادة السابقة الكاردينال يختار رئيسا للهلال

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