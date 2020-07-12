الكاردينال يختار رئيسا للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر عالية الثقة اليوم ان الكاردينال رئيس نادي الهلال يجري اتصالات مع قادة باتحاد كرة القدم من اجل تكوين لجنة تطبيع يختارها بنفسه وقالت ذات المصادر حسب ما علمت (سودانا فوق) ان الكاردينال اختار الفريقعبد الرحمن سر الختم رئيسا للجنة التطبيع وتضم الي جانبه عدد من القيادات الهلال منهم الاستاذ احمد دوله واخرين واشارت المصادر ان الكاردينال اعلن وقوفه مع هذه اللجنة وقياده الهلال في الفترة القادمه،أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال، أن قرار عدم ترشحه نهائي ولا رجعة فيه. والتقى الكاردينال بمنزله بقاردن سيتي صباح امس السبت، بوفد من أعضاء الهيئة الاستشارية لنادي الهلال.