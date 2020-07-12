الخليج 365 :
اعلن اتحاد كرة القدم السوداني اليوم الاحد عن منح اندية الدوري الممتاز مبلغ (180( الف دولار حيث ينال كل نادي مبلغ (10) الف دولار وذلك من اجل الاستعداد لعودة النشاط الرياضي واكد الباشمهندس نصر الدين حميدتي الخبر وقال في تصريح
خص به (سودانا فوق ) شرعنا رسميا اليوم بفتح حسابات بالدولار لكل اندية الدرجة الممتازه من اجل وضع هذه المبالغ في حساباتها موضحا ان المدير المالي يقوم بهذه الخطوة اليوم واضاف حميدتي انه بعد التشاور مع رئيس الاتحاد البروف كمال
شداد تقرر منح اندية التاهيلي الخمسة مبلغ 6 الف دولار لكل نادي ..ووصف حميدتي الخطوة بانها جاءت بعد توقف النشاط بسبب جائحة كورونا وقرار اتحاد الكرة بعودته.
كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد الكرة يفاجي اندية الممتاز ويدعمها بـ (180) الف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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