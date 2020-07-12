محققة الأمم المتحدة: واشنطن شوهت مبدأ السيادة باغتيالها سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المحققة الأممية، أنييس كالامار، إن الولايات المتحدة فشلت في إثبات أن اغتيالها لقائد “فيلق القدس” الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، يحقق شروط تعريف الدفاع عن النفس، مشوهة مبدأ السيادة.

وأجرت قناة “الميادين” اللبنانية، مساء اليوم السبت، حوارا مع كالامار، أشارت من خلاله إلى حدوث عدد كبير من المبادرات الدبلوماسية بعد اغتيال سليماني، معتبرة أنه لا يمكن استهداف مسؤول رفيع في بلد آخر بهذا الشكل، ما يعد انتهاكا لشتى المبادئ.

واستطردت المحققة الأمميّة بعد تقديم تقريرها حول اغتيال قاسم سليماني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لللأمم المتحدة، أن أمريكا تذرّعت بالدفاع عن نفسها لاغتيال مسؤول رسمي، وهذا تطوّر خطير.

وقالت كالامار: “لو كنت مكان الولايات المتحدة سأتوخى الحذر الشديد حتى لو صنفت شخصيّة رسميّة كإرهابيّ”، مؤكدةً أن الولايات المتحدة “لم ترد على تقريرها خلال 5 أسابيع من إرساله”.

ووصف تقرير كالامار اغتيال سليماني بـ”جريمة قتل تعسفي تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها”، وأكد أن أمريكا “لم تقدم أي دليل على أن سليماني كان يخطط لشن هجوم وشيك ضد المصالح الأمريكية”.