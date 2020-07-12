جو بايدن: ترامب هو الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا الحديث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الرئيس دونالد ترامب، هو الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا الحديث، وأن بقائه في السلطة يهدد مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب نائب الرئيس السابق، على “تويتر”، اليوم السبت: “كل يوم يبقى فيه ترامب في منصبه، يمثل تهديدا لمستقبل أمريكا وديمقراطيتها”.

ودعا بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى إزاحة ترامب من منصبه ومنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية كما يطمح.

وفي تدوينة أخرى قال بايدن: “ليس لدي شك في أننا ناجه طريقا وعرا، لكنني متفائل لسبب واحد وهو أنني أعرف تاريخ قلب هذه الدولة”.

وتابع: “إذا أعطيت الأمريكيون فرصتهم. سيفعل الأشخاص العاديون أشياء غير عادية”.

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وجو بايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.