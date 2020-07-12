هكذا علقت الإمارات على قرار أردوغان “التاريخي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علقت دولة الإمارات، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل معلم “آيا صوفيا” التاريخي إلى مسجد، وهو القرار الذي وصفته وسائل الإعلام التركية بـ”التاريخي”.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهدا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها”.

وتابعت: “آيا صوفيا معلم تاريخي عمره آلاف السنين.. تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوما أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات”.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي، للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو/ تموز الجاري.

جاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.