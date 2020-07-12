خبير عسكري يحذر من مخطط لتقسيم البلاد ويدعو الجيش وقوى الثورة لرفضه

التاريخ: 12-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة حذر الخبير العسكري اللواء (م) المعز عتباني من مخطط لتقسيم البلاد عبر انفصالات جديدة. ودعا القوى السياسية اليمينية واليسارية لوضع يدها بيد القوات المسلحة لرفض مخطط الانفصالات والتقسيم واضاف:” مايدار الان خطير للغاية ضعوا ايديكم بأيدي جيشكم وارفضوها”. Advertisements وقال العتباني على صفحته بالفيسبوك ، إن ما يحاك الآن سيناريو يشابه تفصيل و حياكة إنفصال الجنوب. وان اعظم فرصة امام الجميع الوقوف يداً واحدة ضد انفصال أي جزء من أرض و تراب الوطن .وقال العتباني بحسب صحيفة السوداني، إن القضية الآن ليست محاصصة واتهامات متبادلة او تغييرات في الحكومة واصلاحات في الاقتصاد ولكنها اضحت الان قضية وطن إمام ان يبقى كاملاً او يقسم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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