موقع فرنسي: إعفاء البدوي كان صادماً

التاريخ: 12-يوليو-2020
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انتقد موقع فرنسي إعفاء وزير المالية السابق إبراهيم البدوي من منصبه، للانجازات الاقتصادية الضخمة التي قام بها خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها شؤون الوزارة.
وقال الموقع إن أكثر ما يجلب الحيرة تجاه التغيير الوزاري الذي طال الوزراء السبعة في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رحيل البدوي الذي نجح خلال الأشهر المنصرمة في تطبيق خطة التعافي الاقتصادي للبلاد وشحذ التمويل الدولي من المانحين الأجانب لتعافي السودان.
وألمح موقع أكوفين ايجنسي الفرنسي، إلى تولي وزارات المالية والخارجية والطاقة والصحة وجوه جديدة، وأن تؤول إلى شركاء السلام حال تم توقيعه، وأضاف بأن الوزارات السبع التي رحل وزراؤها بموجب التغيير الوزاري سيتولى إدارتها موظفون مؤقتون لحين تعيين النزراء الجدد، وأوضح بحسب صحيفة الصيحة، أن التعديل الوزاري الذي حدث بعد أقل من عام لإنشاء الحكومة جاء بضغط من الشارع السوداني الذي خرج بعشرات الآلاف إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بإصلاحات سريعة وشاملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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