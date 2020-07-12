صديق يوسف: الحكم الذاتي للمنطقتين يجب أن يتم عبر مؤتمر دستوري

كشف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، عن عدة تحفظات حول اتفاق السلام الشامل المزمع توقيعه في غضون الأيام القادمة مع الجبهة الثورية في عاصمة دولة جنوب السودان.

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وقال صديق في تصريحات خاصة، إنهم يتفقون مع الجبهة الثورية في كثير من عموميات اتفاق السلام ، لكنهم لديهم بعض الملاحظات الخاصة فيما يتعلق بصيغة الحكم الذاتي للمنطقتين، مشيراً إلى أن أية حديث عن المنطقتين داخل الجبهة الثورية بمعزل عن الطرف الآخر الممثل في فصيل عبدالعزيز الحلو، يعتبر اتفاقاً ناقصاً وليست شاملاً، ولذلك كان على الحكومة مراعاة أن يكون الاتفاق على صيغة حكم ذاتي للمنطقتين أن يكون مكانها المؤتمر الدستوري القومي ومن خلال اتفاق الحركتين – الحلو وعقار.

وانتقد صديق يوسف بحسب صحيفة الجريدة، انتقد الحيثيات المتضمنة توزيع نسب المشاركة في المجلس التشريعي من قبل الجبهة الثورية، منوهاً بأن الجبهة الثورية جعلت القسمة غير عادلة في عدد المقاعد الخاصة بالحرية والتغيير والأطراف الأخرى التي لم تدخل في عملية السلام مثل حركة عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو، وأضاف من قبل كان اتفاق الوثيقة الدستورية يمنح القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وشاركت في الثورة 33% من مقاعد المجلس التشريعي، ويرى صديق بأن هذه النسبة هي حق للشباب في لجان المقاومة وأسر الشهداء نتيجة لكسبهم في الثورة السودانية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)