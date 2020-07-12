قوى الحرية تكشف أسباب اعتراضها على نسبة الثورية بالتشريعي

التاريخ: 12-يوليو-2020
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كشف مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد أسباب اعتراض (قحت) على النسبة المقترحة من قبل الجبهة الثورية للمشاركة في المجلس التشريعي ، وقال بولاد: الاعتراض ناتج من محدودية المجلس (300) مقعد وكذلك لطبيعة التمثيل”.
وأضاف: مثلاً قائمة الحرية والتغيير تضم 17 ولاية وكل الموقعين على الاعلان وغير الموقعين (لجان المقاومة) ،وعليه يكون نصيب أكبر كتلة 15 مقعد تقريباً ،واعتبر بولاد بحسب صحيفة الجريدة، أن الجبهة الثورية نفسها كانت جزء من كتلة نداء السودان ، وبالتالي لا بد من إيجاد أرضية للتفاهم حول هذه القضية حتى يكون المجلس التشريعي للثورة متنوعاً ويضم الأطراف كافة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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