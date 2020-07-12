قيادي بالحرية والتغيير: ملء الوزارات الشاغرة سيتم بالتشاور بين حمدوك و”التغيير”

التاريخ: 12-يوليو-2020
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أكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف “سلك”، أن التعيينات الوزارية المرتقبة لملء الوزارات الشاغرة بعد قبول رئيس الوزراء لاستقالات بعض الوزراء، ستتم بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير الحاضنة الرئيسية للحكومة ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
وقال خالد في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن لرئيس الوزراء بعد التشاور الحق في اختيار من يراه مناسباً لإكمال الجهاز التنفيذي.
وكانت مصادر كشفت أن “الحرية والتغيير”، شرعت في اختيار بعض الأسماء لترشيحها للوزارات. فيما قطعت مصادر عليمة بأن وزير الدولة السابق للخارجية، الوزير بالإنابة حالياً د. عمر قمر الدين بات الأقرب لشغل منصب وزير الخارجية خلفاً للوزيرة المقالة أسماء محمد عبد الله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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