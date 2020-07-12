عاجل.. خبير سوداني يفجر مفاجأة بشأن قضايا المياه

الأحد 12 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال د. إبراهيم الأمين الخبير في مجال المياه وقضايا القرن الإفريقي، إن قضية المياه تعد واحدة من القضايا المهمة التي لم تجد اهتماماً من النخب السياسية السودانية للمحافظة على حقوق السودان المشروعة في المياه.



ودعا الأمين في حديث بالمنتدى اﻻقتصادي لقناة سودانية ٢٤ بفندق السلام روتانا ،حول قضايا المياه تداعيات ما بعد سد النهضة مساء امس ، دعا كل دول حوض النيل لﻻستفادة القصوى من هذا المورد اﻻستراتيجي وإيجاد حلول ناجعة لقضايا المياه في الحوض.

وأكد ضرورة إيجاد حلول يتم تأسيسها على التعاون والتكامل الإقليمي بين دول حوض النيل. وأضاف أن التفاوض هو الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات بشأن المياه