الخارجية الإيرانية تتهم أوروبا بالمسؤولية عن مذبحة سربرنتسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مذبحة سربرنتسا وقعت بسبب فشل أوروبا في القيام بمسؤولياتها الأساسية.

وبحسب “إرنا”، كتب ظريف في تغريدة على “تويتر” اليوم السبت في الذكرى السنوية لمذبحة سربرنيتسا:

“في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما، وقعت مذبحة سربرنيتيا في الوقت الذي فشلت فيه أوروبا في القيام بمسؤولياتها الأساسية، وبعد ربع قرن مازالت أوروبا تعاني من عجز مماثل”.

وأردف: “إن امتناع منظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت (والذي سيبقى إلى الأبد ملاحقا لهذه المنظمة الدولية) ينبغي أن يكون درسا للوقت الراهن.