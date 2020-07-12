شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مذبحة سربرنتسا وقعت بسبب فشل أوروبا في القيام بمسؤولياتها الأساسية.
وبحسب “إرنا”، كتب ظريف في تغريدة على “تويتر” اليوم السبت في الذكرى السنوية لمذبحة سربرنيتسا:
“في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما، وقعت مذبحة سربرنيتيا في الوقت الذي فشلت فيه أوروبا في القيام بمسؤولياتها الأساسية، وبعد ربع قرن مازالت أوروبا تعاني من عجز مماثل”.
وأردف: “إن امتناع منظمة الأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت (والذي سيبقى إلى الأبد ملاحقا لهذه المنظمة الدولية) ينبغي أن يكون درسا للوقت الراهن.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تتهم أوروبا بالمسؤولية عن مذبحة سربرنتسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.