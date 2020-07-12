مصر تعرض على المراقبين مقترحها مهما لحل خلافات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تواصل مصر محادثاتها الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء السد.
وقالت وزارة الري المصرية، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، اليوم السبت: “تواصلت لليوم التاسع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقى وممثلي الدول والمراقبين، التى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة”.
وتابعت: “تم اليوم عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة مع المراقبين والخبراء بصورة منفردة”، مضيفة: “أوضح خلالها الوفد المصرى الصياغات البديلة، التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس الجمعة”.
وأضافت: “طرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها”.
ورفضت مصر مقترحا إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.
وكشفت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في وقت سابق، عن عقد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.
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