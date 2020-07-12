خبير إقتصادي : روشتة البنك الدولي اسقطت النظام السابق وستسقط حكومة الفترة الانتقالية

الخليج 365 :

حذر الخبير الاقتصادي والقيادي فى حزب التحرير ولاية السودان ناصر رضا من تطبيق روشتة البنك الدولي والتى ستكون نتائجها كارثية على الشعب السوداني مؤكداً أن أسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد جاءت بسبب الروشتة التي قدمها البنك الدولي ومؤسساته للسودان والعمل بها،ودعا الحكومة الانتقالية بالاعتماد على موارد البلاد الهائلة وقال خلال حديثه لبرنامج ظلال على الاخبار بقناة امدرمان الفضائية نحن لانحتاج ان نتسول لاحد ونحن غارقون فى الثروات والموارد واضاف يجب ان لانعول على ان ترفع امريكا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب قريبا.

وقال ان موازنة 2018 تم وضعها من قبل البنك الدولي وهى التى ادت الى سقوط النظام السابق واضاف هذه الموازنة الكارثية تسببت فى التدهور الاقتصادي وقال الان الحكومة الانتقالية تكمل ما بدات فيه حكومة الانقاذ والتى كان المطلوب منها فى العام 2018 تعويم الجنيه بالكامل مؤكدا بان الحكومة الانتقالية فشلت فى التعامل مع ازمات البلاد ولهذا طلب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من بعض وزراء الحكومة تقديم استقالتهم وهذا يعني اقرار ضمني بفشلهم فى معالجة اوضاع البلاد حيث مازالت صفوف الخبز موجودة والوقود والذى تسبب فى مضاعفة تعرفة المواصلات واعتبر ناصر الخطوة التى قام بها وزير المالية بزيادة الاجور هى خطوة غير موفقة باعتبار انها ستسهام فى زيادة الاسعار فى السوق وقال كان الاوفق توجيه هذه الكتلة النقدية للانتاج وزيادة الانتاجية لخلق وفرة وانخفاض فى الاسعار واشار الى طلب اللجنة الاقتصادية فى قوى الحرية والتغيير من وزير المالية بعدم رفع الدعم وتطبيق روشتة البنك الدولي ولكنه ضرب بحديثهم عرض الحائط ومضى فى انفاذ هذه السياسة الاقتصادية المدمرة.