لجنة الطوارئ الاقتصادية توجه بمعالجة قطوعات الكهرباء والمواصلات في اسرع وقت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجهت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بمعالجة أزمة المواصلات وشددت على أهمية معالجة أزمة الكهرباء في أسرع وقت .

وعقدت اللجنة (السبت) إجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة الفريق اول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة د. عبد الله حمدوك، خصص لمناقشة القضايا التي تهم جماهير الشعب السوداني ومعاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية متمثلة في “المشتقات البترولية، الدواء، الخبز، قطوعات الكهرباء والموسم الزراعي الصيفي” واستمعت الى تقرير واف حول توفير هذه السلع وآليات الترحيل والتوزيع.

وقال وزير مجلس الوزراء مقرر اللجنة عمر مانيس في تصريح صحفي إن اللجنة وجهت بمعالجة أزمة المواصلات خاصة في ولاية الخرطوم مع العودة التدريجية للمواطنين لمزاولة اعمالهم لرفع معاناة المواطنين بعد رفع الحظر من الخامسة صباحا الى السادسة مساءا، وأكد أن اللجنة شددت على معالجة أزمة قطوعات الكهرباء بأسرع الآجال.

وقال مانيس إن اللجنة استمعت الى تقرير حول سير العمل بالمحفظة الاستثمارية والترتيبات الجارية لتصدير اول شحنة ذهب اعتباراً من (الخميس) المقبل، مشيراً الى انعقاد الجمعية العمومية للمحفظة اومجلس إدارتها خلال اليومين المقبلين للاعلان عن خطط العمل والبرامج الفورية التي سيكون لها انعكاس جيد وايجابي على السياسات الجديدة للذهب وفق المنشور الصادر من بنك السودان.