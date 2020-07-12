الفنانة سهام بدر : أنا ضد النمطية فى التمثيل و مع الخروج عن ( النص) بالمسرح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الصدفة وحدها رتبت هذه المقابلة الصحفية مع الممثلة و الشاعرة سهام بدر و التي عرفها الجمهور السودانى عبر سلسلة أعمال تلفزيونية متميزة منها مسلسل اقمار الضواحى – النقيض – سلسلة شبابيك ومسلسل دار المطلقات الذى عرض فى رمضان هذا العام مسرحيا كانت ضيفتنا حاضرة بالعديد من الأعمال ومنها مسرحية (عرس ابودرداق ) الى جانب النجم الكبير جمال حسن سعيد مهلا اليكم حصيلة حوارى معها عبر هذه الافادات حول تجربتها .. ( كواليس ) شخصية سهام بدر الميلاد مدينة الخرطوم بحرى درست وتشكلت بمدرسة الشعبية بنات الابتدائية والدروشاب المتوسطة ثم التحقت بثانوية الشهداء الخاصة، حصلت على دبلوم اللغة الفرنسية من الوحدة الفرنسية بجامعة الخرطو،م وتخرجت فى قسم التمثيل بكلية الموسيقى والدراما، متزوجة من المهندس خوجلى الطيب، وام لثلاثة اطفال تلك باختصار بعض ملامح سيرتى الذاتية. رسم وكتابة شعر و تمثل عن علاقتها بفن التمثيل تقول سهام ( منذ نعومة اظافرى كنت اهوى الرسم وكنت اتمنى الدراسة بكلية الفنون الجميلة ولكن والدتى رفضت الفكرة وانا اكتب الشعر ولدي محاولات جادة في مجال الشعر الغنائي، واسرتي تضم اكثر من شاعر، وعلاقتي بالتمثيل تشكلت في المرحلة المتوسطة حينما كنت صغيرة كنت اقف امام المرآة وامثل الكثير من الشخصيات بصورة عفوية ولكن المحطة المهمة في مشواري مع الدراما والمسرح كانت في كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان والتي عندما التحقت بها كانت المعهد العالي للموسيقى. ورغبتي كانت دراسة الإخراج وشاءت الصدفة ان يصر علي الاستاذان عبد الحكيم الطاهر وعادل حربي للتمثيل في مسرحية لوري المعاش للمخرج والمؤلف عبد العظيم حمدنا الله والتي عرضت على خشبة المسرح القومي بأمدرمان في اطار احد المهرجانات. ( أمر قبض ) قادنى إلى الشاشة وتقول سهام عن اعمالها الدرامية التلفزيونية ، اطلالتى الاولى على شاشة التلفزيون كانت فى عام 1999 من خلال مسلسل بعنوان امر قبض من اخراج جلال البلال وتمثيل نخبة من النجوم منهم رابحة محمد محمود ثم جاء من بعده مسلسل اقمار الضواحى مع قاسم ابوزيد والذى يمثل نقلة مهمة فى مشوارى الدرامى، وهو مسلسل هادف وشارك فى تمثيله نجوم كبار يوسف خليل – الراحل عيسى تيراب وايضا هناك مسلسل النقيض اخراج اسامة سالم الى جانب مسلسل حمدان الذى اخرجه سيف الدولة الملثم واضافة لتلك المسلسلات شاركت فى مجموعة افلام ولو بعد حين – خطى فى الظلام مع فرقة الاصدقاء وأعمال اخرى .. ( الكوميديا ) أخذتنى وتصف سهام تجربتها فى مجال الكوميديا مع جمال حسن سعيد بالقول ( جمال حسن سعيد مبدع تلامس اعماله واقع الناس وهوكوميديان مهول عملت معه فى سلسلة شبابيك – كريكتير- بيوت ومسرحية عرس ابو الدرداق ومن خلال تلك الاعمال شعرت بقبول الجمهور لى كفنانة كوميدية ).