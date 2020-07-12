فيديو كليب لمطرب سوداني شاب يثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة والسبب ملابس الفتاة وجرأتها في الرقص.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار فيديو كليب جديد طرحه الفنان السوداني الشاب محمد الطيب خلال اليومين الماضيين ضجة اسفيرية غير مسبوقة, جعلت منه الحدث الأبرز على السوشيال ميديا. وبحسب ما نقل محرر كوش نيوز فقد اصطحب الفنان محمد الطيب خلال الكليب الذي حمل اسم (كاتلاني) فتاتين كموديل للفيديو كليب الذي تم تصويره بأحد المناطق الشاطئية بالسودان. وتعرض الفنان والموديل المرافق له لكمية كبيرة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا ملابس الفتاة وجرأتها في الرقص والتمثيل وكذلك المطرب الذي وصفوه بالمعتاد على إثارة الجدل من أفكاره التي يقدمها في اغنياته. وفي ظل هذه الانتقادات من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ظهر عدد من المعلقين ودافعوا عن المطرب وفريق عمله ووصفوا الأمر بالعادي والمقبول جداً مقارنة بما يحدث في الفيديو كليبات العالمية.