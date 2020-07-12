منبر السلام يدعو لمناهضة تعديلات القانون الجنائي

التاريخ: 12-يوليو-2020
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دعا منبر السلام العادل مجمع الفقه الاسلامي والاتحادات والتنظيمات الاسلامية إعلان رفضهم لتعديلات القانون الجنائي.
ووصف المنبر الذي يقودة الطيب مصطفى التعديلات الجديدة بانها “تحادد الله ورسوله”، وذلك في بيان أصدره اليوم.
وطالب المنبر المواطنين بحسب صحيفة الوطن، بالخروج للتعبير عن موقفهم من حكومة “قحت” ومناهضة القوانين المعدلة التي قال انها اجازت حيازة وصناعة وبيع الخمر، وإلغاء عقوبة الدعارة.
واعتبر بيان منبر السلام التعديلات في القانون الجنائي التي تم اجازتها من مجلسي السيادة والوزراء بالجرائم المنكرة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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