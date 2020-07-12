أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد 12 يوليو 2020م
صحيفة السوداني الدولية:
– عائشة تستقبل اخر 140 عالق من دولة الامارات
– مجلس إدارة كنانة يشيد بما تحقق من نتائج في الإنتاج
– الكاردينال يعتذر للهيئة الاستشارية ويؤكد عدم رغبته في خوض الانتخابات
– رسميا الكاردينال يعلن التخلي عن الهلال
– انعدام شبه كامل للمياه بمدن بشرق النيل
– غرفة البصات: تضرر (13) ألف أسرة
– تفاصيل صادمة في قضية مقتل شاب المتاريس
– إجازة قانون تجريم ختان الإناث
صحيفة أخبار اليوم:
– لجنة الطوارئ الاقتصادية:معالجة أزمة قطوعات الكهرباء و المواصلات باسرع الآجال
– وزير الطاقة المكلف خيري يطالب بإلغاء سدود كجبار ودال والشريك ويؤكد استفادة السودان من قيام سد النهضة
– الإمام الصادق المهدي يصرح حول البدوي
– وزير الاعلام يدعو ناشري الصحف لاجتماع تفاكري يوم الاثنين
– إكتمال وصول 4 آلاف عالق سوداني من الإمارات
– المباحث الجنائية تميط اللثام عن جريمة قتل غامضة خلال 72ساعة وتضبط المتهم وأداة الجريمة ومتعلقات القتيل بام درمان
صحيفة الوطن:
– المهدي: تفاجأت بالتغيير الوزاري والثورة يقودها تياران “حالم” و”راشد”
– النائب العام: سنحاكم كل مرتكبي الانتهاكات السابقة
– اكتمال وصول ٤ الاف عالق سوداني من الإمارات
– الكاردينال يعلن مغادرة رئاسة الهلال رسمياً تابعنا في صفحة السعادة على الفيس بوك يومياً
– الوطن ترصد تفاصيل محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي بام درمان
– وضع ضوابط لتوزيع الوقود بالخرطوم
صحيفة السوداني:
– مستشار البرهان يدعو لعدم ترديد: «الجيش جيش الكيزان»
– إلغاء تأشيرة الخروج والاستيفاء وسلطات الاعتقال للجهاز والأحوال الشخصية
– وزير العدل السوداني : إلغاء إذن الأب لسفر الأبناء لتعارضه مع “المساواة والحركة”
– وزير العدل السوداني: إلغاء تجريم الردة نهائياً وكفل حرية الدين
– وزير العدل السوداني: تعاطي الخمر لغير المسلمين وتداوله بينهم لا يوقع عقوبة
– وزير العدل: تسليم البشير وبقية المتهمين إلى لاهاي أمرٌ تُقرِّره الحكومة الانتقالية
– النقل والمواصلات: لم نصدر تعرفة جديدة للمواصلات بالخرطوَم
– شُعبة وكالات السفر : تَعَرَّضْنّا لخسائر مِليارية ونطالب الدولة بالتدّخُّل
صحيفة اليوم التالي:
– اجتماع مجلس عمداء جامعة شندي يناقش مدى تنفيذ موجهات الفترة الانتقالية بالجامعة
– مجلس عمداء جامعة شندي يناقش استئناف النشاط الأكاديمي بالجامعة
– الإمام الصادق المهدي يصرح حول البدوي
– الكاردينال يعتذر للهيئة الاستشارية ويؤكد عدم رغبته في خوض الانتخابات
– وزير العدل: الخمر مسموح لغير المسلمين فقط
صحيفة آخر لحظة:
– تحذيرات من التدخل في المعادن بدعوى استرداد اموال وشركات
– النائب العام: محاكمة كل الانتهاكات السابقة امام القضاء
– تجمع المهنيين يدعو العاملين لانشاء النقابات
– الخرطوم: لا تعرفة جديدة لخطوط المواصلات
– انخفاض ملحوظ في اصابات ووفيات الكورونا
– المعلم يحدد موعد تجمع صقور الجديان
– كاف يتسلم طلب السودان لاستضافة العمومية
– لجنة المسابقات تبحث إكمال المنافسات اليوم
صحيفة القوات المسلحة:
– ربع طن من الذهب في المركزي احتياطي للقروض التنموية
– الصناعات الدفاعية تسلم معدات الوقاية من الكورونا لمراكزامتحانات الاساس
– بدء رحلات الطيران لمصر وتركيا والإمارات الثلاثاء
– ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود بولاية الخرطوم
صحيفة صوت الأمة:
– الأمة القومي: توقعنا إصلاح مجلس الوزراء ضمن إجراءات العقد الإجتماعي
– النائب العام يتعهد بمحاكمة الانتهاكات السابقة أمام القضاء
– (1.1) مليار دولار من أموال شركاء السودان لدعم ميزانية الدولة
– تراجع الإصابات بفايروس كورونا في السودان
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