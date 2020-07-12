أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد 12 يوليو 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– عائشة تستقبل اخر 140 عالق من دولة الامارات

– مجلس إدارة كنانة يشيد بما تحقق من نتائج في الإنتاج

– الكاردينال يعتذر للهيئة الاستشارية ويؤكد عدم رغبته في خوض الانتخابات

– رسميا الكاردينال يعلن التخلي عن الهلال

– انعدام شبه كامل للمياه بمدن بشرق النيل

– غرفة البصات: تضرر (13) ألف أسرة

– تفاصيل صادمة في قضية مقتل شاب المتاريس

– إجازة قانون تجريم ختان الإناث

صحيفة أخبار اليوم:

– لجنة الطوارئ الاقتصادية:معالجة أزمة قطوعات الكهرباء و المواصلات باسرع الآجال

– وزير الطاقة المكلف خيري يطالب بإلغاء سدود كجبار ودال والشريك ويؤكد استفادة السودان من قيام سد النهضة

– الإمام الصادق المهدي يصرح حول البدوي

– وزير الاعلام يدعو ناشري الصحف لاجتماع تفاكري يوم الاثنين

– إكتمال وصول 4 آلاف عالق سوداني من الإمارات

– المباحث الجنائية تميط اللثام عن جريمة قتل غامضة خلال 72ساعة وتضبط المتهم وأداة الجريمة ومتعلقات القتيل بام درمان

صحيفة الوطن:

– المهدي: تفاجأت بالتغيير الوزاري والثورة يقودها تياران “حالم” و”راشد”

– النائب العام: سنحاكم كل مرتكبي الانتهاكات السابقة

– اكتمال وصول ٤ الاف عالق سوداني من الإمارات

– الكاردينال يعلن مغادرة رئاسة الهلال رسمياً تابعنا في صفحة السعادة على الفيس بوك يومياً

– الوطن ترصد تفاصيل محاكمة المتهم بقتل الشهيد حنفي بام درمان

– وضع ضوابط لتوزيع الوقود بالخرطوم

صحيفة السوداني:

– مستشار البرهان يدعو لعدم ترديد: «الجيش جيش الكيزان»

– إلغاء تأشيرة الخروج والاستيفاء وسلطات الاعتقال للجهاز والأحوال الشخصية

– وزير العدل السوداني : إلغاء إذن الأب لسفر الأبناء لتعارضه مع “المساواة والحركة”

– وزير العدل السوداني: إلغاء تجريم الردة نهائياً وكفل حرية الدين

– وزير العدل السوداني: تعاطي الخمر لغير المسلمين وتداوله بينهم لا يوقع عقوبة

– وزير العدل: تسليم البشير وبقية المتهمين إلى لاهاي أمرٌ تُقرِّره الحكومة الانتقالية

– النقل والمواصلات: لم نصدر تعرفة جديدة للمواصلات بالخرطوَم

– شُعبة وكالات السفر : تَعَرَّضْنّا لخسائر مِليارية ونطالب الدولة بالتدّخُّل

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صحيفة اليوم التالي:

– اجتماع مجلس عمداء جامعة شندي يناقش مدى تنفيذ موجهات الفترة الانتقالية بالجامعة

– مجلس عمداء جامعة شندي يناقش استئناف النشاط الأكاديمي بالجامعة

– الإمام الصادق المهدي يصرح حول البدوي

– الكاردينال يعتذر للهيئة الاستشارية ويؤكد عدم رغبته في خوض الانتخابات

– وزير العدل: الخمر مسموح لغير المسلمين فقط

صحيفة آخر لحظة:

– تحذيرات من التدخل في المعادن بدعوى استرداد اموال وشركات

– النائب العام: محاكمة كل الانتهاكات السابقة امام القضاء

– تجمع المهنيين يدعو العاملين لانشاء النقابات

– الخرطوم: لا تعرفة جديدة لخطوط المواصلات

– انخفاض ملحوظ في اصابات ووفيات الكورونا

– المعلم يحدد موعد تجمع صقور الجديان

– كاف يتسلم طلب السودان لاستضافة العمومية

– لجنة المسابقات تبحث إكمال المنافسات اليوم

صحيفة القوات المسلحة:

– ربع طن من الذهب في المركزي احتياطي للقروض التنموية

– الصناعات الدفاعية تسلم معدات الوقاية من الكورونا لمراكزامتحانات الاساس

– بدء رحلات الطيران لمصر وتركيا والإمارات الثلاثاء

– ضوابط جديدة لمنح تصاديق الوقود بولاية الخرطوم

صحيفة صوت الأمة:

– الأمة القومي: توقعنا إصلاح مجلس الوزراء ضمن إجراءات العقد الإجتماعي

– النائب العام يتعهد بمحاكمة الانتهاكات السابقة أمام القضاء

– (1.1) مليار دولار من أموال شركاء السودان لدعم ميزانية الدولة

– تراجع الإصابات بفايروس كورونا في السودان