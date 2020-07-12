تصريح رسمي من وزارة الصحة حول ما رشح (أكرم لم يحسن التصرف مع جائحة كورونا)

التاريخ: 12-يوليو-2020
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نفت وزارة الصحة الاتحادية ما رشح في وسائل التواصل الاجتماعي منسوبا للسيدة وكيلة وزارة الصحة د. سارة عبدالعظيم حسنين والمكلفة بتصريف أعباء الوزارة ما مفاده أن السيد د.اكرم علي التوم (لم يحسن التصرف مع جائحة كورونا).
وبحسب المنشور الذي نقلته صحيقة أخبار الخليج 365 من صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك فجر الأحد، تؤكد وزارة الصحة أنها تعمل كفريق متجانس للتصدي للجائحة عبر إدارتها ومع شركائها في كل القطاعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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