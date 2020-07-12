ما هو حكم اصطحاب أحد الوالدين للطفل في سفر دون إذن الآخر؟

التاريخ: 12-يوليو-2020
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حكم اصطحاب أحد الوالدين للطفل في سفر دون إذن الآخر
السؤال :
عندي استفسار ماحكم الدين في قانون او قرار منع سفر الابناء مع الامهات بدون اذن وموافقة على ذلك المادة التي ألغاها وزير العدل
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشريعة تراعي أن الطفل ثمرة العلاقة الزوجية ما ينبغي أن يكون محلاً للخلاف بين الزوجين بما يعود عليه بالضرر، بل عليهما تجنيب الطفل ذلك، وألا ينسوا الفضل بينهما، ولذلك لا تبيح الشريعة لأحد الأبوين أن يستبد بأمر الطفل؛ بل في حال حصول الخلاف بين الزوجين ووقوع الطلاق لا بد من حصول التراضي بينهما على من تئول إليه رعاية الطفل، وفي حال التنازع يكون الفصل للقضاء، أما القانون بشكله الحالي فإنه يؤطر للنزاع ويزيد الهوة ويفر من استبداد الأب إلى استبداد الأم .
✍ د. عبدالحي يوسف
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