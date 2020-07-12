الفنانة سهام بدر : أنا ضد النمطية فى التمثيل و مع الخروج عن ( النص) بالمسرح

الصدفة وحدها رتبت هذه المقابلة الصحفية مع الممثلة و الشاعرة سهام بدر و التي عرفها الجمهور السودانى عبر سلسلة أعمال تلفزيونية متميزة منها مسلسل اقمار الضواحى – النقيض – سلسلة شبابيك ومسلسل دار المطلقات الذى عرض فى رمضان هذا العام مسرحيا كانت ضيفتنا حاضرة بالعديد من الأعمال ومنها مسرحية (عرس ابودرداق ) الى جانب النجم الكبير جمال حسن سعيد مهلا اليكم حصيلة حوارى معها عبر هذه الافادات حول تجربتها ..

( كواليس ) شخصية

سهام بدر الميلاد مدينة الخرطوم بحرى درست وتشكلت بمدرسة الشعبية بنات الابتدائية والدروشاب المتوسطة ثم التحقت بثانوية الشهداء الخاصة، حصلت على دبلوم اللغة الفرنسية من الوحدة الفرنسية بجامعة الخرطو،م وتخرجت فى قسم التمثيل بكلية الموسيقى والدراما، متزوجة من المهندس خوجلى الطيب، وام لثلاثة اطفال تلك باختصار بعض ملامح سيرتى الذاتية.

رسم وكتابة شعر و تمثل

عن علاقتها بفن التمثيل تقول سهام ( منذ نعومة اظافرى كنت اهوى الرسم وكنت اتمنى الدراسة بكلية الفنون الجميلة ولكن والدتى رفضت الفكرة وانا اكتب الشعر ولدي محاولات جادة في مجال الشعر الغنائي، واسرتي تضم اكثر من شاعر، وعلاقتي بالتمثيل تشكلت في المرحلة المتوسطة حينما كنت صغيرة كنت اقف امام المرآة وامثل الكثير من الشخصيات بصورة عفوية ولكن المحطة المهمة في مشواري مع الدراما والمسرح كانت في كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان والتي عندما التحقت بها كانت المعهد العالي للموسيقى. ورغبتي كانت دراسة الإخراج وشاءت الصدفة ان يصر علي الاستاذان عبد الحكيم الطاهر وعادل حربي للتمثيل في مسرحية لوري المعاش للمخرج والمؤلف عبد العظيم حمدنا الله والتي عرضت على خشبة المسرح القومي بأمدرمان في اطار احد المهرجانات.

( أمر قبض ) قادنى إلى الشاشة

وتقول سهام عن اعمالها الدرامية التلفزيونية ، اطلالتى الاولى على شاشة التلفزيون كانت فى عام 1999 من خلال مسلسل بعنوان امر قبض من اخراج جلال البلال وتمثيل نخبة من النجوم منهم رابحة محمد محمود ثم جاء من بعده مسلسل اقمار الضواحى مع قاسم ابوزيد والذى يمثل نقلة مهمة فى مشوارى الدرامى، وهو مسلسل هادف وشارك فى تمثيله نجوم كبار يوسف خليل – الراحل عيسى تيراب وايضا هناك مسلسل النقيض اخراج اسامة سالم الى جانب مسلسل حمدان الذى اخرجه سيف الدولة الملثم واضافة لتلك المسلسلات شاركت فى مجموعة افلام ولو بعد حين – خطى فى الظلام مع فرقة الاصدقاء وأعمال اخرى ..

( الكوميديا ) أخذتنى

وتصف سهام تجربتها فى مجال الكوميديا مع جمال حسن سعيد بالقول ( جمال حسن سعيد مبدع تلامس اعماله واقع الناس وهوكوميديان مهول عملت معه فى سلسلة شبابيك – كريكتير- بيوت ومسرحية عرس ابو الدرداق ومن خلال تلك الاعمال شعرت بقبول الجمهور لى كفنانة كوميدية ).

( الشهرة ) منحتنى الحب

وتنفى سهام ان تكون الشهرة قد أثرت عليها سلبا تقول ( اجمل اللحظات تلك التى التقى بها بالجمهور اسعد بكل سؤال عن اعمالى لقد منحنى التمثيل محبة الناس ونحن فى السودان لانتعامل مع الشهرة والمشاهير بنفس الاسلوب العالمى او العربى، لا احد يتطفل على حياة النجوم والفن عندنا نمارسه فى اطار الهواية وليس الاحتراف و انا لست في حالة غياب فني موجودة وابحث عن نصوص مختلفة تظهر امكانياتي ولن اقبل الا النصوص الهادفة وليست لى شروط غيران يكون العمل هادفاً وتقدمني الشخصية بصورة جديدة باختصار لا احبذ الظهورعلى الشاشة بدون جديد واسعى دائما لتقديم تجربتي الشعرية بالفصيح والعامية (الشعر الخفيف) للمتلقى السودانى واتمنى التوفيق اخر اعمالى الدرامية مسلسل دار المطلقات الذى عرض خلال شهر رمضان المنصرم وكان له صدى).

Advertisements

الحياة الأسرية لا تحول دون إبداع المرأة

وترفض سهام اعتزال المرأة العمل بعد الزواج تقول ( هذا مفهوم خاطئ نعم الحياة الزوجية مهمة للمرأة وتمنحها الامومة لكن لست من انصار ان تتخلى الانثى عن كل شئ من اجل البيت، اذا كان هناك تفاهم بين قطبى الاسرة الرجل والمرأة تستطيع المرأة ان توازن مابين حقوقها وواجباتها الاسرية وانا اسعى الى ذلك وزوجى متفهم وكل منا يساند الآخر).

لم اجسد شخصية تشبهنى فى الواقع

وعما اذا كانت جسدت شخصية فى الدراما او المسرح اقرب الى شخصيتها الحقيقية تقول سهام ( هناك بعض الادوار تلازمنى بعد انتهاء العمل على سبيل المثال شخصية الزوجة الغيورة وانا مؤمنة بأن لكل ممثل بصمته واتطلع الى تقديم ادوار تضيف الى مسيرتى وليس بلوغ مرتبة ممثلة محددة ولم اصادف شخصية تشبه سهام بدرالشخصية مثل البصمة لا تتشابه، اتمنى من اللجان القائمة على اختيار النصوص للمسلسلات اختيار الممثل الذي يشبه الدور وليس لدينا جهات تنتج لنا اعمالاً هناك قنوات لكن ليس لديها القدرة على شراء الاعمال او انتاجها نحتاج للمنافسة المحلية وعلينا الاهتمام بالصورة )

انصراف الجمهور عن المسرح له أسباب

وتعترف سهام بان المسرح السودانى يعانى من انصراف الجمهور ( آخر مرة شاهدت فيها صالة المسرح تضج بالجمهور كانت من خلال عروض مسرحية ابو الدرداق هناك أزمة نصوص جيدة وظروف اقتصادية تحول بين الجمهور و المسرح وبعض الاعمال الضعيفة التى تعرض تكرس لتلك الجفوة بين الناس والمسرح وبعض نجوم الخشبة ايضا انصرفوا عنها ).

ضد النمطية ومع الخروج عن ( النص)

وتختزل سهام وجهة نظرها فى الخروج عن النص على الخشبة وظاهرة التنميط ( انا ضد ان يؤطر الفنان نفسه فى ادوار وشخصيات نمطية لابد من التنوع وهناك مبدعون استطاعوا ان يقدموا الكثير من الابداع فى ادوار نمطية ومنهم ملك الكوميديا الفاضل سعيد رحمه الله واعتقد بان الخروج على النص ظاهرة ايجابية وقد مارست الكثير من ذلك فى عروض مسرحية عرس ابو الدرداق مسرح جمال حسن سعيد يحتمل الاداء الارتجالى )

التقاها : وليد كمال

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )