أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان المطربة الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) وهي داخل سيارة يقودها ابنها وائل وهي في لحظة فرح وسعادة. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر أخبار الخليج 365 فقد ظهرت المطربة الجماهيرية وهي سعيدة وفخورة بابنها وائل, حيث مازحته وهو أثناء قيادته للسيارة. Advertisements ولعل أكثر ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترديد ندى للأغنية الموريتانية الشهيرة “ساكن بالي” التي كان تعمل على جهاز السيارة, حيث كانت المطربة تغني وتشير باصبعها ونظراتها لابنها وائل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تغازل ابنها داخل السيارة وتغني له بالموريتاني (ساكن بالي وعارف حالي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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