عاجل.. تعليق هام من وزير الري بشأن قضية المياه

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الأحد 12 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، ان قضية المياه قضية قومية من الدرجة الاولى تشمل كل القطاعات.
وتابع في تغريدة بحسابه على تويتر :” هذا ما بنينا عليه أسس موقفنا في مفاوضات سد النهضة و ما تم تأكيده خلال منتدى سودانية 24″.
ونظمت قناة سودانية ٢٤ بفندق السلام روتانا بالخرطوم، منتدي اقتصادي مساء يوم السبت حول قضايا المياه وتداعيات ما بعد سد النهضة، تحت شعار”نحو مشروع قومي للمياه عابر للصراعات السياسية” بمشاركة عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس ووزيري الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح والري والموارد المائية،ياسر عباس وعدد من الخبراء والمهتمين بقضايا المياه.
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