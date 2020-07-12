الاتحاد الافريقي يستلم طلب السودان

التاريخ: 11-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements أكد الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني (SFA)، وفق ( سونا) أنه تلقى السبت ردا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF)، يفيد فيه استلام خطاب طلب الاتحاد السوداني استضافة الجمعية العمومية الانتخابية للكاف التي ستنعقد في 12 مارس المقبل. وتم من خلال الخطاب الشكر على طلب الاستضافة، والتأكيد على تحويل الخطاب إلى الجهة المختصة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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