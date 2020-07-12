وزير الطاقة المكلف : تلك هى فوائد السودان من سد النهضة .. و يجب الغاء سد كجبار

التاريخ: 11-يوليو-2020
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أعلن المهندس خيري عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين المكلف ان هناك اتفاقية تم التوقيع عليها بين السودان وإثيوبيا توفر ٣٠٠٠ ميقاواط من الكهرباء للسودان كما تمت إضافة اتفاقية جديدة إقليمية تخص خمس دول يحصل بموجبها السودان على ١٠٠٠ ميقاواط بأقل تكلفة.
وأوضح خيري في المنتدى الاقتصادي حول قضايا المياه الذي نظمته قناة سودانية ٢٤ مساء السبت بفندق السلام روتانا ان ارتفاع منسوب المياه بعد قيام سد النهضة سيعود بفائدة كبيرة على السودان خاصة في مجال الكهرباء لأنها تتيح للسودان إمكانية زيادة السدود الحالية وطالب خيري وزارة الري والموارد المائية بإلغاء سدود كجبار ودال والشريك مؤكدا ان هذه مطالب ثورية يجب تنفيذها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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