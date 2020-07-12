تسجيل “46” إصابة جديدة بـ”كورونا″

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة وفق التقرير الوبائى ليوم الاربعاء 8 يوليو 2020م حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 34 إصابة و الجزيرة 9 إصابات والقضارف 3 اصابات اما الوفيات فقد سجلت حالة واحدة في الجزيرة

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 10250 اصابة متضمنة 650 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 7424 اصابة تليها 995 اصابة ولاية الجزيرة

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ثم 254 اصابة ولاية القضارف و 195 اصابة ولاية سنار و165 اصابة النيل الأبيض و191 البحر الاحمر واشارت الوزارة الي تماثل 64 حالة للشفاة 31 حالة في الخرطوم 28 حالة في الجزيرة وحالتين في نهر النيل وحالة واحدة في كل من النيل الأبيض وكسلا والقضارف ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 5341

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)