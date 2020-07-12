(الطوارئ الاقتصادية) : توجه بمعالجة أزمة الكهرباء و المواصلات باسرع وقت

وجهت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في إجتماع مطول عقدته اليوم بقاعة الصداقة برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس اللجنة ود. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والرئيس المناوب للجنة، بمعالجة أزمة المواصلات وشددت على أهمية معالجة أزمة الكهرباء بأسرع الآجال.

وقال السفير عمر مانيس وزير مجلس الوزراء مقرر اللجنة في تصريح صحفي وفق صحيفة ( أخر لحظة)إن الاجتماع المطول للجنة، خصص لمناقشة القضايا التي تهم جماهير الشعب السوداني ومعاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية متمثلة في المشتقات البترولية، الدواء والخبز وقطوعات الكهرباء والموسم الزراعي الصيفي بعد أن استمع الى تقرير واف حول توفير هذه السلع وآليات الترحيل والتوزيع.

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واضاف أن اللجنة وجهت بمعالجة أزمة المواصلات خاصة في ولاية الخرطوم مع العودة التدريجية للمواطنين لمزاولة اعمالهم و اكد أن اللجنة شددت على معالجة أزمة قطوعات الكهرباء بأسرع الآجال.

وقال مانيس إن اللجنة استمعت الى تقرير حول سير العمل بالمحفظة الاستثمارية والترتيبات الجارية لتصدير اول شحنة ذهب اعتباراً من الخميس المقبل، مشيراً في هذا الخصوص الى انعقاد الجمعية العمومية للمحفظة او مجلس إدارتها خلال اليومين المقبلين للاعلان عن خطط العمل والبرامج.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )